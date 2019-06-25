25 Haziran 2019, Salı
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Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için kapıyı çalan dev kulüpler bu kez sürpriz bir isim için devreye girdi.
Giriş Tarihi: 25.06.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 15:48
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