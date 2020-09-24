24 Eylül 2020, Perşembe

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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Norveçli yıldız Alexander Sörloth, 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibi RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. Öte yandan Milli takım kampına gitmesi sonrası bir süre kendisine ulaşılamayan Sörloth, krize neden olmuştu. Norveçli golcünün transferinde Dortmund'lu dünya yıldızı Haaland detayı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 19:34
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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un transferinin yankıları hala devam ediyor.

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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü.

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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.

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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.

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Son dakika haberi: Sörloth transferinde ilginç detay! Meğer Haaland...

Ancak bu krize rağmen transfer resmiyet kazandı ve Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

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