25 Mayıs 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki 7 muhtemel rakibi kesinleşti.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:09
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı