25 Mayıs 2019, Cumartesi

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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki 7 muhtemel rakibi kesinleşti.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:09
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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3. ön eleme turundan katılacak.

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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Bordo-mavililer, UEFA'daki 8,000 puanıyla, bu turda seri başı olamayacak ve seri başı olarak gelecek takımlarla eşleşecek.

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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Toplamda 52 takımın katılacağı 3. turda 26 eşleşmeden galip çıkacak takımlar, 4. ön eleme turuna adını yazdıracak.

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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

TRABZONSPOR'UN NETLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Henüz tamamlanmayan liglerden gelecek takımların belirsizliği sürerken, bordo-mavililerin şu ana kadar 7 muhtemel rakibi netleşti.

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Avrupalı Fırtına! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un 26 muhtemel rakibinden kesinleşen 7 takım şu şekilde:

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