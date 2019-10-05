05 Ekim 2019, Cumartesi
Emre Belözoğlu hakkında karar verildi!
Emre Belözoğlu hakkında karar verildi!
Karius'tan ayrılık sinyali!
Karius'tan ayrılık sinyali!
Falcao daha fazla dayanamadı!
Falcao daha fazla dayanamadı!
Ne yaptın Jailson!
Ne yaptın Jailson!

A SPOR'da bugün

    Takım Oyunu - 04/10/2019 Takım Oyunu - 04/10/2019
    Erman Toroğlu: Net kırmızı kart Erman Toroğlu: Net kırmızı kart
    Ersun Yanal: Bu takımın performansının sorumlusu benim Ersun Yanal: Bu takımın performansının sorumlusu benim
    Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3'ü onun hatası "Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3'ü onun hatası"
    Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
    Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı
    Galatasaray'da üç yıldız kadroya alınmadı Galatasaray'da üç yıldız kadroya alınmadı
    Turgay Demir: Adem Ljajic bilerek oynamıyor Turgay Demir: Adem Ljajic bilerek oynamıyor
    Beşiktaş'ta bir deprem daha! 6 isimle yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta bir deprem daha! 6 isimle yollar ayrılıyor
    Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
    Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
    G.Saray'ın G.Birliği kadrosunda sürpriz! Falcao...
    G.Saray'ın G.Birliği kadrosunda sürpriz! Falcao...
    Transfer teklifini resmen açıkladı! Kruse ile görüştük
    Transfer teklifini resmen açıkladı! "Kruse ile görüştük"
    UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
    UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
    Metin Diyadin'in cezası onandı
    Metin Diyadin'in cezası onandı
    Sturridge ısınıyor
    Sturridge ısınıyor
    Taraftarımız takımımıza inansın
    "Taraftarımız takımımıza inansın"
    Yama tutmuyor
    Yama tutmuyor
    Sivasspor ile Ankaragücü 17. randevuda
    Sivasspor ile Ankaragücü 17. randevuda
    Jimmy yeni fırsat bekliyor
    Jimmy yeni fırsat bekliyor
    Teşekkürler efsane
    Teşekkürler efsane
    Usta yorumcudan flaş iddia! Ljajic bilerek oynamıyor
    Usta yorumcudan flaş iddia! "Ljajic bilerek oynamıyor"
    Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması
    Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması
    Babel Hollanda Milli Takımı kadrosunda
    Babel Hollanda Milli Takımı kadrosunda
    1 günde iyileştiler
    1 günde iyileştiler
    Yeter artık!
    Yeter artık!
    Kaleci Altay farkı önledi
    Kaleci Altay farkı önledi
    Anadolu Efes evinde kaybetti
    Anadolu Efes evinde kaybetti
    Aslan çıkış arıyor
    Aslan çıkış arıyor
    Çifte final
    Çifte final
    Adnan Polat: Yerliye dönülmeli
    Adnan Polat: Yerliye dönülmeli

    A SPOR GALERİ

    Loris Karius yeni adresini açıkladı
    Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...
    İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri
    Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş
    İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
    Galatasaray'da Nzonzi şoku!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör