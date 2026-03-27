Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmesi! Milan Skriniar'a Suudiler talip

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den transfer edilen ve kaptanlığa kadar yükselen Milan Skriniar hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinin, Slovak stoperi transfer etmek için oyuncunun menajeriyle iletişime geçtikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla kaptanlığa kadar yükselen Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinin yıldız oyuncuyu gelecek sezon kadrolarına katmak için çalışmalara başladıkları öğrenildi.

Suudi ekiplerin, Slovak stoperin menajeriyle iletişime geçtikleri de haber yer alan bilgiler arasında.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanmış, sezon başında Fransız devi PSG'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR

Skriniar'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yazında bitiyor.

Sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda gelmesi beklenen resmi tekliflere sıcak bakmadığı ve Milan Skriniar'ı takımda tutmak istediği belirtildi.

