Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmesi! Milan Skriniar'a Suudiler talip
Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den transfer edilen ve kaptanlığa kadar yükselen Milan Skriniar hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinin, Slovak stoperi transfer etmek için oyuncunun menajeriyle iletişime geçtikleri öğrenildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 27.03.2026 - 22:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 - 22:05