Yıldız isim için şok sözler! "SSK'dan emekli olmuş yaş bekliyor"

Galatasaray adına ilk yarıda Emre Kılınç ve Arda Turan etkisiz kalınca Feghouli ve Belhanda'nın da verimi düştü. Bu yüzden Falcao'yu topla buluşturamadı Galatasaray. Taylan orta sahada adeta tek başına savaştı, hem savunmaya yardım etti, hem de orta sahayı ayakta tutan isim oldu. Fenerbahçe ilk yarıda orta alanı iyi kapattı, çok adamla savaştı, sarı-kırmızılıların pas bağlantılarını kesti. Ama Fenerbahçe de ceza sahasında tehlike hunisinin olduğu bölgede Thiam ve Valencia ile etkisiz kaldı. Erol hoca, maça Samatta ile başlasaydı belki de golü bulabilirdi.



