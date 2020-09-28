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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan Galatasaray, çıktığı 4 resmi maçı da kazanarak rakiplerine gözdağı vermişti. Son olarak Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, birçok pozisyona girse de son vuruşlarda başarı sağlayamamış ve 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim, orta saha ihtiyacını ise "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadeleriyle gözler önüne sermişti. Kritik Rangers maçı öncesi sarı-kırmızılılar bu bölge için transferde gaza bastı ve Radamel Falcao'nun vatandaşı olan isme teklif götürdü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:08
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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, çıktığı 4 resmi karşılaşmayı da kazanıp yoluna doludizgin devam etti.

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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

Son olarak Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, birçok pozisyon bulmasına rağmen son vuruşları yapamadı ve 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı.

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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

Sahasında sarı-lacivertli takımla berabere kalan Aslan'da orta saha eksikliği gözle görülürken, teknik direktör Fatih Terim de konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

Tecrübeli teknik adam 6 numara eksikliğine dikkat çekerek, "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

1 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi play-offlarında Rangers ile karşılaşacak Cimbom, orta saha transferine hız verdi.

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