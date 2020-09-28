Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Radamel Falcao'nun vatandaşı...

2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan Galatasaray, çıktığı 4 resmi maçı da kazanarak rakiplerine gözdağı vermişti. Son olarak Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, birçok pozisyona girse de son vuruşlarda başarı sağlayamamış ve 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim, orta saha ihtiyacını ise "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadeleriyle gözler önüne sermişti. Kritik Rangers maçı öncesi sarı-kırmızılılar bu bölge için transferde gaza bastı ve Radamel Falcao'nun vatandaşı olan isme teklif götürdü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:08 ABONE OL