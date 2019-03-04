04 Mart 2019, Pazartesi

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Diagne ve Mitroglou, Eren Derdiyok'un gerisinde kaldı

Galatasaray'ın yüzü bu sezon santrforlardan yana gülmüyor. Ocak ayı transfer döneminde Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, iki yıldızdan beklenen katkıyı henüz alamadı.
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