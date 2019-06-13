UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray tarihinin en kritik günlerini yaşıyor... Mart ayındaki olağan genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yolunu seçerek tedbir kararı aldırmıştı. 11 Temmuz'da mahkemeden çıkacak karar kulübün yarınlarını etkileyecek. Bu durum transferi de doğrudan kapsıyor. Ayrıntılar ve 4 transfer bombası şöyle;