13 Haziran 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, Badou Ndiaye'den boşalan yeri kapatmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı yönetim Ndiaye'nin yerine düşündüğü oyuncunun transferini bitirmek için menajerini İstanbul'a getirdi. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:03
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"