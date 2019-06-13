13 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, Badou Ndiaye'den boşalan yeri kapatmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı yönetim Ndiaye'nin yerine düşündüğü oyuncunun transferini bitirmek için menajerini İstanbul'a getirdi. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:03
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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Şampiyon Galatasaray transfer sezonuna da hızlı girdi.

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.



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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, Badou Ndiaye'den boşalan yeri kapatmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak isten Cİmbom, Badou Ndiaye'nin yerine Arjantinli futbolcuyu listesinin ilk sırasına koydu.

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Galatasaray yıldız futbolcunun transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Sevilla'dan Ever Banega'yı listenin ilk sırasına koyan yönetim, Arjantinli oyuncunun menajerini de sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.

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