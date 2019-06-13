13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde ilk sırayı işgal eden Ever Banega'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir demeç geldi. Yıldız futbolcu oynamak istediği takımı açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 13:38
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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Galatasaray, transferde yönünü tecrübeli isimlere çevirmişti.

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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Ever Banega'dan önemli bir açıklama geldi.

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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği yıldız oyuncu ülke basınına konuştu ve oynamak istediği takımla alakalı şu sözleri sarf etti;

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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

"Boca Juniors'a dönmeyeceğim. Avrupa'da iyiyim. Yarın ne olur bilemem ama sözleşmem devam ediyor ve ben Sevilla'da kalmak istiyorum."

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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

"Yarın ne olur bilmiyorum" diyerek transfere açık kapı bırakan Banega'nın Arjantin'e dönme olasılığı ise kalmadı.

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