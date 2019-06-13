13 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde ilk sırayı işgal eden Ever Banega'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir demeç geldi. Yıldız futbolcu oynamak istediği takımı açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.06.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 13:38
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