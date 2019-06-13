Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ilk olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağlamıştı. Kısa süre içerisinde transferi resmen duyurulması beklenen Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılılardan alacağı yıllık ücret belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 19:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





