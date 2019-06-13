13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ilk olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağlamıştı. Kısa süre içerisinde transferi resmen duyurulması beklenen Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılılardan alacağı yıllık ücret belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 19:54
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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Galatasaray gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine başladı.

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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon da taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel transferin büyük yol katetti.

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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Ryan Babel ile her konuda anlaşmaya varan Ryan Babel'in sözleşmesinin detayları da öğrenildi.

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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

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