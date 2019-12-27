27 Aralık 2019, Cuma
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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...
UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) anlaşmaları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA ile FFP kapsamında anlaşması bulunuyordu. İşte UEFA'dan yapılan açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:51
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