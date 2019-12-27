27 Aralık 2019, Cuma

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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) anlaşmaları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA ile FFP kapsamında anlaşması bulunuyordu. İşte UEFA'dan yapılan açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:51
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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yaptığı 17 kulüple ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladı. UEFA'nın raporunda yapılandırma anlaşması imzalanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili de bilgilere yer verildi.

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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

GALATASARAY ŞARTLARI YERİNE GETİRDİ
UEFA raporunda Galatasaray'ın 2017/18 ve 2018/2019 sezonlarında yapılan anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi. Beşiktaş'ın geciken ödemeler nedeniyle 100 bin Euro para cezası aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor için detaylı bilgiler verildi.

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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

2017/18 ve 2018/19 sezonları için Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yapılandırma anlaşmasını ihlal ettikleri ifade edildi. UEFA her iki takım için duruşma aşamasının devam ettiğini vurguladı.

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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇIKLAMIŞTI

UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan bilgiler Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından da geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Fenerbahçe, temmuz ayında yaptığı açıklamada UEFA gelirlerinden 2 milyon Euro kesintiye gidileceğini ve 2020/21 ile 2021-22 sezonlarında UEFA kadrolarında 23 oyuncu sınırlandırılması olacağını duyurmuştu.

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UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu da bulunuyor. Aksi durumda Fenerbahçe önümüzdeki 2 sezon içerisinde yeni transferlerini UEFA kadrolarına dahil edemeyecek.

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