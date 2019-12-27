UEFA'dan flaş FFP açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yaptığı 17 kulüple ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladı. UEFA'nın raporunda yapılandırma anlaşması imzalanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili de bilgilere yer verildi.