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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala, yaklaşan transfer dönemiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan sesleri daha yüksek sesle yankılanmaya başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a resmen sinyal veren Arda'nın sarı-kırmızılı ekibe transferiyle alakalı gelişmeler devam ediyor! İşte Galatasaray, Arda Turan transferinin tüm detaylarıyle perde arkası...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:57
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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti.

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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların son zamanlarda gündeminde olan isim ise eski yıldızı Arda Turan...

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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.

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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."

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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

"Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor." şeklinde konuşmuştu.

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