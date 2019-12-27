27 Aralık 2019, Cuma
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Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala, yaklaşan transfer dönemiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan sesleri daha yüksek sesle yankılanmaya başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a resmen sinyal veren Arda'nın sarı-kırmızılı ekibe transferiyle alakalı gelişmeler devam ediyor! İşte Galatasaray, Arda Turan transferinin tüm detaylarıyle perde arkası...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:57
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