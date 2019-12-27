Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da yıldız oyuncular bekleneni verememişti. Taraftarın beklentisini bir türlü karşılayamayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişimler olacağının sinyalini vermişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ile oynanan maçta Belhanda taraftara tepki göstermiş ve performansıyla eleştirilmişti. Bu kapsamda Belhanda'yı yollamak isteyen Cimbom'da hedef milli yıldız! İşte detaylar...