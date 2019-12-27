27 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da yıldız oyuncular bekleneni verememişti. Taraftarın beklentisini bir türlü karşılayamayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişimler olacağının sinyalini vermişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ile oynanan maçta Belhanda taraftara tepki göstermiş ve performansıyla eleştirilmişti. Bu kapsamda Belhanda'yı yollamak isteyen Cimbom'da hedef milli yıldız! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:03
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Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi.

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Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Geçtiğimiz sezon başından bu yana Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor.

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Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor.

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Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.

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Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor! Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor

BELHANDA'NIN YERİNE MİLLİ YILDIZ

Sezonun ilk devresinde hücumda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor.

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