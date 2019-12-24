24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

UEFA, her yılın sonunda açıkladığı tüm zamanların en başarılı takımları listesini açıkladı. Türkiye'den sadece bir takım yer aldı. İşte tarihin en başarılı takımları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:34
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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

UEFA, tüm zamanların Avrupa Kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde Türkiye'den sadece tek takım yer aldı.

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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

1. Real Madrid 600

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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

2. Bayern 474

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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

3. Barcelona 446

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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...

4. Manchester United 374

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