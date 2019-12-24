24 Aralık 2019, Salı
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UEFA tarihi sıralamayı açıkladı! Türkiye'den tek takım var...
UEFA, her yılın sonunda açıkladığı tüm zamanların en başarılı takımları listesini açıkladı. Türkiye'den sadece bir takım yer aldı. İşte tarihin en başarılı takımları...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:34
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