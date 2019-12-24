24 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın uzun süredir listesinin bir numarasında olan yıldız futbolcu için, Beşiktaş devreye girdi. Yıldız ismin kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak üzere... Söz konusu kulübün başkanından da resmi açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 15:46
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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray ve Beşiktaş, gözünü ligin ikinci yarısına çevirdi.

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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Galatasaray ligin 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye kaybederken, Beşiktaş ise Fenerbahçe deplasmanından mağlubiyetle döndü.

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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Lider Sivasspor'un 10 puan arkasına düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlarken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinin başında bulunan yıldız futbolcuya Beşiktaş da talip oldu.

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Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

İşte gündeme bomba gibi düşen transfer gelişmesinin detayları;

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