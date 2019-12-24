Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Süper Lig'ide ilk yarının son haftasına girilirken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ocak ayında hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...