24 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Süper Lig'ide ilk yarının son haftasına girilirken ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ocak ayında hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 20:04
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Galatasaray'da ocak ayında yer yerinden oynayacak. Lig ve Avrupa'da kâbus gibi bir sezon yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim birçok defa ocak ayını işaret etmişti.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Ancak kendisine çekidüzen vermesi beklenen oyuncuların daha da kötüye gitmesiyle beraber transfer politikası da sertleşti.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Aslan'ı ocak ayında bir hayli hareketli günler bekliyor. Yönetimle sık sık transferdeki yol haritası üzerinde planlamalar yapan teknik heyetin amacı minimum beş oyunculuk bir değişim.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Andone'nin sözleşmelerinin askıya alınması kesinleşti.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda birçok isim de topun ağızında. İşte Galatasaray'ın devre arasında yapacağı hamleler...

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