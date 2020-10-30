30 Ekim 2020, Cuma

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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ilişkin raporları açıkladı. Raporda Galatasaray'ın istatistikleri de yer alırken, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Fernando Muslera'nın istastiği dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:55
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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bacağında iki kırık oluşan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

Bu sezon da tecrübeli eldiven sık sık arayan sarı-kırmızılılarda Muslera'nın takımın ne kadar önemli bir parçası olduğu UEFA'nın açıkladığı raporda ortaya çıktı.

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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

DEVLER LİGİ'NDE EN ÇOK GOLLÜK VURUŞU ÖNLEYEN 3. KALECİ

UEFA'nın açıkladığı raporda, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Uruguaylı kalecinin en çok gollük vuruşu önleyen 3. kaleci olduğu ortaya çıktı.

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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

Muslera 4.03'lük ortalamayla, ilk sıradaki Ajax kalecisi Andre Onana (5.27) ve ikinci Barcelona kalecisi Ter Stegen'in (4.22) ardından en çok gol önleyen 3. file bekçisi oldu.

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UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takım arasında en az gol atan takım oldu.

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