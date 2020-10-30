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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki krizin çözülmesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği eski futbolcusu Michael Seri'yi takıma kazandıracağı konuşulan sarı-kırmızılılar, Terim'in isteği doğrultusunda bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 17:46
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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Galatasaray'da yapılan "barış anlaşmasının" ardından transfer için kollar sıvandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Teknik direktör Fatih Terim'in istediği şampiyon takımın kurulması için çalışmalara başlandı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Devre arasında kesinlikle orta sahanın defansif yönünde oyun kuracak bir oyuncu alınacak.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiraladığı Michael Seri'yi kadrosuna katmak istemiş ancak İngiliz kulübü 29 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına izin vermemişti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Sezon başında kiralık oyuncu istemeyen sarı-kırmızılı hoca, bonservisiyle alınamıyorsa bu kez kiralık gelmesine itiraz etmeyecek.

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