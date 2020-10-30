Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...

Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki krizin çözülmesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği eski futbolcusu Michael Seri'yi takıma kazandıracağı konuşulan sarı-kırmızılılar, Terim'in isteği doğrultusunda bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 17:46 ABONE OL