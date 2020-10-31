31 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! "Son sözü..."

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle olan sorunu çözmesinin ardından futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli isim Ankaragücü maçı öncesi oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:09
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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Son sözü...

Hafta içinde yönetimle arasındaki krize son noktayı koyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeniden şampiyonluğa odaklanmış durumda.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Son sözü...

Başarılı hocanın Ankaragücü maçı öncesi bir toplantı gerçekleştirdiği ve futbolcularına motivasyon yüklemesi yaptığı belirlendi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Son sözü...

Takvim'de yer alan habere göre Terim'in, "Duyuyorum ki bazıları şimdiden şampiyonu ilan etmiş. Fakat unutmayın, bu ligde her zaman son sözü biz söyleriz. Artık kalitenizi sahaya yansıtma zamanı" dediği ifade edildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Son sözü...

Başarılı teknik adamın ayrıca şu ana kadar beklenen performansı veremeyen Ryan Babel, Feghouli ve Diagne gibi isimlerle de sürekli birebir görüşmeler yaparak motive ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den motivasyon konuşması! Son sözü...

Milli ara öncesi oynanacak Ankaragücü ve Sivasspor maçlarına büyük önem veren Fatih Terim mutlaka 2'de 2 istiyor.

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