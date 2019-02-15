15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Benfica karşısında 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 15:04
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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 kaybedip avantajı rakibine verirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi haftanın 11'ine seçildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

Benfica karşısında 1-2 pozisyonda hata yapmasına karşın genel olarak iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncunun yer aldığı 11'de şu oyuncular yer alıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

Kaleci: Vukovic (Genk)

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

Azpilicueta (Chelsea)

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!

Pernica (Plzen)

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