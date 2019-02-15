15 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararına yönelik CAS'a yapılan itirazın davasının sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.02.2019 15:38
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