15 Şubat 2019, Cuma

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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: "Men yok"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA komitesinin yeniden inceleme kararına karşı CAS'a açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 14:49
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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: Men yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaşadıkları görüşmelerin detaylarını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların beklediği müjdeli haberi açıkladı.

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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: Men yok

"24 Ocak'ta görevi devraldım, 25 Ocak'ta UEFA ile görüştüm. Bir strateji konuştuk. 147 milyon euro zarar ettiğimiz için kesinlikle men cezası alacağımızı söylemişlerdi. Biz onlardan 4 ay süre istedik, iyi yola gireceğimizin sözünü verdik."

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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: Men yok

"Neredeyse her ay sunumlar yaptık. Bizi sürekli denetlediler ve sonuçta bize 13 Haziran 2018'de 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, men cezası yemekten kurtuldu."

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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: Men yok

"Buna çeşitli çevrelerden şiddetli tepki geldi. Galatasaray'ın bu kadar çok zarar etmesine rağmen bu kararın çıkmasına üst yargı mercii itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar bu komiteyi aleyhimize çok beslediler."

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Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: Men yok

"Bu komite, bize tanınan 4 yıllık anlaşmayı bozma hakkına sahip. Komite bize karşı olmasına rağmen bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk ve CAS'a başvurduk."

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