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TRANSFER HABERİ: Galatasaray’da sıra ayrılacaklarda! Okan Buruk biletlerini kesti

TRANSFER HABERİ: Galatasaray’da sıra ayrılacaklarda! Okan Buruk biletlerini kesti

Galatasaray transfer haberi: Son olarak kadrosuna Lucas Torreira ve Mertens'i dahil eden sarı-kırmızılılar, transferde büyük bir sükse yapmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket eden Galatasaray yönetimi, şimdi ise ayrılacak isimlere ağırlık verdi. Başarılı teknik adamın kadroda düşünmediği isimler de belli oldu. İşte Aslan'da yol ayrımında olan isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.08.2022- 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022- 10:06
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