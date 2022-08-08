Anasayfa Galeri Galatasaray transfere doymuyor! Hedefte 2 yıldız daha var
Galatasaray transfere doymuyor! Hedefte 2 yıldız daha var

Galatasaray transfere doymuyor! Hedefte 2 yıldız daha var

Galatasaray haberi: Son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i İstanbul'a indiren Cimbom, transferde hız kesmiyor. Kanat bölgesine ve 10 numaraya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda 2 isim ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın istediği 2 yıldız... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 09:24
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfere doymuyor! Hedefte 2 yıldız daha var

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup eden Aslan'da yüzler gülüyor.

BİZE ULAŞIN