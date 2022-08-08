Galatasaray transfere doymuyor! Hedefte 2 yıldız daha var

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup eden Aslan'da yüzler gülüyor. Önceki gece Torreira ve Mertens ikilisini birden İstanbul'a indiren Cimbom, transferde duracak gibi gözükmüyor. Antalyaspor maçı sonrası konuşan Dursun Özbek ve Okan Buruk, transfere dair önemli ipuçları verdi. Okan Buruk transfere dair şunları söyledi: 'Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz' 'Mertens ve Torreira da en kısa sürede takıma katılacak. Ancak ne durumdalar şu anda bilmiyoruz.' 'Birtakım testlerden geçecekler ve zamanla kadroya monte olacaklar.' 'Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum.' 'Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar.' Mücadele sonrası konuşan Dursun Özbek ise transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi: 'Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var.' 'Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek.' Aslan'ın Mertens ve Torreira transferlerinden sonra kanat ve 10 numara transferi için çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Galatasaray'da 10 numara transferi için öne çıkan aday ise belli oldu. Evander defterini şimdilik kapatan Aslan, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Torino ve Premier Lig ekibi Wolverhampton ile transfer yarışı halinde. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon euro bedelle transfer oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız 39 kez milli takım forması giydi. Genç yetenek için şimdiye kadar 63.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç yıldız, 10 numara bölgesi dışında sağ ve sol kanatta da görev yapıyor. Galatasaray'ın kanat transferinde anlaşmaya vardığı isim de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin Bordeaux forması giyen Alberth Elis'le anlaşmaya vardığı ifade edildi. Galatasaray'ın bu transferi daha iyi bir isimle anlaşma ihtimali olabileceğinden dolayı beklettiği belirtildi. Bordeaux forması giyen Elis, Fransa 2. Ligi'nde oynamak istemediği için Fransız ekibinde oynamaya sıcak bakmıyor. Honduraslı oyuncu geçtiğimiz sezonu 32 maçta 8 gol 6 asistle tamamlamıştı. ALBERTH ELIS KİMDİR? Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır. Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir. Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır. 26 yaşındaki oyuncu hücumda sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebiliyor.