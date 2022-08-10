Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynayan 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Sanchez, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 108 maçta 20 gole imza attı.
Şili formasıyla 146 maçta 48 gol kaydeden Sanchez, milli takım tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022
🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫
✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg