Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…

Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın rotayı yeniden İtalya'ya kırdığı ve dünyaca ünlü yıldız golcü için görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği futbolcu... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.08.2022- 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022- 09:57
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…

Süper Lig'i 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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