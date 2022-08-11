GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…

Süper Lig'i 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aslan'ın hedefi 3 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek... Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Mertens ve Torreira gibi 2 dünya yıldızını renklerine bağladı. Cimbom'da transferler duracak gibi gözükmüyor... Transfer konularıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, şu ifadeleri kullanmıştı: 'Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor.' 'Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla görüştük. Mertens, 6 gün bizden haber bekledi.' 'Juventus'tan 5 milyonluk teklif vardı. Onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e ve Torreira'ya.' '20-25 gün uğraşıyoruz oyuncuları ikna etmek için. Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz.' '2 transferle birlikte gidecekleri hesaba katmadan geçen yılın bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Birçok ikna yöntemiyle gitmezseniz ancak parayla ikna edebilirsiniz. Arsenal 18 milyon Euro istemişti Torreira için. Biz giderken Mertens ikna olmuştu.' 'Bir insanı ikna edecek şey verdiğiniz bilgi ve data. Ancak en değerli şey samimiyet. Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Biz, 'Yeniden şampiyon olacağız.' diyoruz' 'Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak.' 'Bu işin lamı cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek.' Galatasaray'ın hedefinde yeniden İtalya'dan bir yıldız oyuncu olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi elinde olan Belotti için yeniden harekete geçti. Galatasaray, 28 yaşındaki yıldız golcüyü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Erden Timur'un transfer için bizzat devrede olduğu ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Roma ile görüşen ve anlaşma noktasına gelen oyuncunun ilk görüşmede Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Roma'nın Belotti'ye teklifi 2.8 milyon Euro olurken bu paranın yarısı vergiye gidiyor. Galatasaray'ın İtalyan yıldız için Roma'dan daha yüksek bir teklifte bulunduğu gelen haberler arasında. Belotti'nin eşinin de Instagram'dan Türk bir iç mimarı takip etmesi 'İstanbul'a hazırlanıyor' şeklinde yorumlandı. Belotti geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıktı ve 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. İtalyan Milli Takımı ile toplamda 44 maça çıkan yıldız forvet 12 gol kaydetti. BELOTTI KİMDİR? Andrea Belotti, 20 Aralık 1993'te İtalya'nın Bergamo şehrine bağlı Calcinate köyünde dünyaya geldi. 28 yaşındadır. Kardeşine kıyasla futbola daha fazla ilgi duyan Belotti, ilk olarak ülkenin alt lig takımlarından Grumellese'de kariyerine başladı. Burada geçirdiği uzun bir eğitim sürecinden sonra ülkenin profesyonel kulüpleri tarafından keşfedildi. O dönem hem Atalanta hem de AlbinoLeffe, Belotti'yi denemek için davet göndermişti. Belotti iki kulübün de denemelerine katılmasına karşın Atalanta'da beklentileri karşılayamadı. Fakat AlbinoLeffe, Belotti'ye resmi transfer teklifi yaptı. O dönem İtalya Serie C'de mücadele eden ekip, aynı zamanda onun ilk profesyonel deneyimi de olacaktı. Attığı gollerden sonra elini başının önüne götürüp horozu taklit edercesine sallaması, daha alt liglerdeyken fark edilmişti. Gol sevinciyle ilgi odağı haline gelen forvet, neden 'horoz' lakabıyla anıldığını da İtalyan basınına anlattı. AlbinoLeffe'deki bir sezonluk performansından sonra İtalya'nın köklü kulübü Palermo, Belotti'ye transfer teklifi yaptı. O dönem Serie B'de yer alan Palermo, İtalyan forvet için AlbinoLeffe'ye 500 bin Euro önermişti. Bu teklif kabul edilince soluğu Sicilya'da aldı. Gelirinin düştüğünü fakat büyük kulüplerin dikkatini çekebilmek için Palermo'yu geri çevirmediğini söyleyen forvet, 2 yıl Sicilya'da kaldı. Yine onun döneminde Palermo yeniden Serie A'ya döndü. Sicilya temsilcisinin Serie A'ya dönmesi ve Dybala ile Belotti'nin uyumu büyük takımların dikkatini çekmişti. Dybala, Turin kentinin köklü kulübü Juventus'la anlaşmaya varırken, Belotti ise zamanla kaptanlığa kadar terfi edeceği Turin kentinin diğer takımı Torino ile kontrat yaptı. Özellikle ilk yıllardaki başarılı performansı nedeniyle Torino'ya milyonlarca Euro değerinde teklifler yapıldı. Fakat Belotti, kaptanı olduğu takımı bırakmadı. Son olarak, geçtiğimiz yıl AS Roma; Belotti'yi alabilmek için Torino'ya 30 milyon Euro önermişti. AS Roma'nın bu teklifine de sıcak bakmayan Belotti, önceki sezon da takımıyla kampa girdi. Fakat tendon ve hamstring sakatlıkları nedeniyle 20 maçta kadroya alınmadı. Sezon boyunca Serie A ve İtalya Kupası'nda 23 maça çıkan forvet, 8 gol atıp 1 kez asist yaptı.