TRANSFER HABERİ: Galatasaray Manchester City’nin 2 yıldızına talip oldu! Seçim sonrası bombalar patlıyor

Galatasaray'da, kayıp geçen sezonun ardından gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, hoca ve başkan belirsizliğine rağmen transfer operasyonunu sürdürme kararı aldı. Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, her ne kadar Avrupa'da başarılı sonuçlar alsa da; Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Cimbom, yerine Domenec Torrent'i getirmişti. Torrent'le de istediği sonuçları alamayan Aslan, başkan değişikliğinin ardından İspanyol çalıştırıcıyla yola devam etmeyecek. Fatih Terim'in ardından göreve gelen Torrent, sarı kırmızılıların başında 19 karşılaşmaya çıktı. Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Galatasaray'da yaşanan başkan ve hoca belirsizliğine rağmen yeni sezon planlaması yapılmaya devam ediyor. Haziran ayında yapılacak seçim sonrası görevi bırakacak olan Burak Elmas, yeni gelecek başkana rahat bir koltuk emanet etmeyi hedefliyor. İzleme komitesinin raporladığı oyuncularla pazarlıklarda bir noktaya gelinmesi planlanıyor. Burak Elmas'ın, scout ekiplerinin verdiği liste sonrası birçok ismin menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Elmas'ın, pazarlıklarda belli bir noktaya gelerek, transfer sürecini yeni başkana emanet etme hedefinde olduğu öğrenildi. Galatasaray'da yaşanan zorlu sürecin yeni sezonda takım kadrosuna zarar vermemesi için planlamalar tüm hızıyla sürüyor. Bu noktada rakiplerin yaptığı transfer hamlelerinden geri kalmak istemeyen Aslan, birçok futbolcuyu da bitirme aşamasına geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de fikri alınarak oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle yapılan temaslar hız kazandı. G.SARAY'DAN CITY'NİN YILDIZLARINA ÇİFTE ATAK! Galatasaray, İngiliz devi Manchester City'den iki futbolcu için devreye girdi. Başkan Burak Elmas'ın, scout ekiplerinin önerisiyle temaslara başladığı iki oyuncu da sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor. Torrent de Guardiola ile ilişkilerini kullanarak transferde kolaylık istedi. İşte o isimler... CİMBOM'DAN KAYKY VE HERRERA BOMBASI! Galatasaray, Manchester City'nin genç yıldızları Kayky ve Yangel Herrera için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki Kayky ve 24 yaşındaki Yangel Herrera'yı kadrosuna katarak takımın hem kalitesini hem de dinamizmini artırmak istiyor. İki oyuncuyla da büyük oranda anlaşma sağlandı. Manchester City ile ufak pürüzler giderildikten sonra transferler imza aşamasına getirilecek. 18 yaşındaki Kayky, kariyerine Fluminense'de başladı. Genç yetenek, geçen sezon 10 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine katıldı. Premier Lig'de yalnızca 1 maça çıkan Kayky, bu sezon daha çok City'nin U23 takımında forma giydi. Premier Lig 2'de 13 mücadelede görev alan Sambacı, 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Kayky'nin City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.75 boyundaki hücumcu, Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan futbolcu için öncelikle kiralık seçeneği ön planda tutuluyor. YANGEL HERRERA İÇİN O RAKAM GÖZDEN ÇIKARTILDI! Galatasaray, Manchester City'nin bir başka yıldızı Yangel Herrera için de girişimlerini sürdürüyor. 24 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon Espanyol'da kiralık olarak forma giydi. İspanyol ekibinde başarılı bir grafik çizen Herrera, 22 karşılaşmada görev aldı. Herrera, 1 gol ve 1 asist kaydetti. 1.84 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Venezuela'lı futbolcunun yeni sezonda Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncu için satın alma tercihine yöneleceği öne sürüldü. Herrera'nın City ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Sarı kırmızılıların, İngiliz devine transfer için kolaylık sağlamasını isteyeceği belirtildi. Aslan'ın ön görüşmelerde Herrera içim belirlediği bonservis ücreti ise 5 milyon Euro. Yangel Herrera, ülkesi milli takımında da 26 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu 26 maçta 2 gol attı. Yangel Herrera, kariyerinde Monagas, Atl. Venezuela, New York City, Huesca ve Granada formaları da giydi.