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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Manchester City’nin 2 yıldızına talip oldu! Seçim sonrası bombalar patlıyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Manchester City'nin 2 yıldızına talip oldu! Seçim sonrası bombalar patlıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da, gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılılarda, başkanlık seçimi öncesi teknik direktör ve kadro konusunda belirsizlik yaşanıyor. Buna rağmen transfer çalışmalarını izleme komitesinin raporu doğrultusunda sürdüren Cimbom, Avrupa devi Manchester City'nin genç yıldızlarını gündeme aldı. Aslan'da yeni sezonda takımın başında büyük ihtimalle yer almayacan olan Domenec Torrent de iki futbolcu için onay verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 19.05.2022- 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 10:37
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Manchester City’nin 2 yıldızına talip oldu! Seçim sonrası bombalar patlıyor

Galatasaray'da, kayıp geçen sezonun ardından gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, hoca ve başkan belirsizliğine rağmen transfer operasyonunu sürdürme kararı aldı.

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