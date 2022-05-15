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GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt çıldırdı! Arda Turan sakinleştirdi

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt çıldırdı! Arda Turan sakinleştirdi

ING Basketbol Süper Ligi Piay-Off Çeyrek Final maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden birisi de sarı kırmızılı kulübün futbolcusu Patrick Van Aanholt oldu. Tribünde çılgına dönen Hollandalı oyuncuyu, bir başka Galatasaray futbolcusu Arda Turan sakinleştirdi. İşte o anlar...
Yayın Tarihi: 15.05.2022- 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 14:06
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GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt çıldırdı! Arda Turan sakinleştirdi

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

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