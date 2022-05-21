Anasayfa Galeri Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Manchester United'lı yıldız Aslan oluyor
Galatasaray’dan yeni sezon bombası! Manchester United’lı yıldız Aslan oluyor

Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Manchester United'lı yıldız Aslan oluyor

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligi noktaladı. Bu sezon çalkantılı bir süreç yaşayan sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi. Başkan ve hoca belirsizliği yaşanan Cimbom'da, transfer operasyonu ise sekteye uğramadı. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek o futbolcu ve flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.05.2022- 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 11:00
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan yeni sezon bombası! Manchester United’lı yıldız Aslan oluyor

Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi tamamladı.

BİZE ULAŞIN