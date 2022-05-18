Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya���da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler buna göre öncelikle hoca konusunu netleştirmek için Jorge Jesus'la temasları hızlandırdı. Fenerbahçe bu doğrultuya göre transferde de arayışlara başladı. Başkan Ali Koç, özellikle fırsat transferleri ve maliyeti düşük oyuncular için bizzat kendisi ilgileniyor. İşte sarı-lacivertlilerin yeni sezonda gündeminde yer aldığı iddia edilen o futbolcular... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 18.05.2022- 18:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 19:10
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