FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya���da hedefte 3 isim var! Yönetim temaslara başladı

Süper Lig'de 37. haftada Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Kadıköy'de bazı futbolcular için son iç saha maçı olarak oynanan mücadelenin son 5 dakikasında taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkış yakalansa bile bu tepki herkesi şaşırttı. Fenerbahçe'de özellikle Crespo ve Kim Min Jae'nin eksikliği Karagümrük maçında çok büyük etken olarak öne çıktı. Tribünlerin tam kapasite ile dolduğu Karagümrük maçında maç öncesinde İsmail Kartal'a da sevgi gösterisinde bulunuldu. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 yaşındaki Kartal, bu süreçte 2.24 puan ortalaması yakaladı. Başkan Ali Koç'un düzenlediği son basın toplantısında İsmail Kartal'a teşekkür etmesi gelecek sezon olmayacağının göstergesiydi. Başkan Ali Koç, hoca adayı Jorge Jesus'la Portekiz'de 2 defa bir araya geldi. Hem başkan Ali Koç hem de Jesus henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı. Son olarak Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, 'Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jorge Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. 'Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.' ifadelerinde bulunmuştu. Jorge Jesus kariyerine bakıldığında 2009 yılından itibaren 2.07 puan ortalamasının altına düşmedi. Jesus özellikle 4-4-2, 4-1-3-2 ve son dönemde 3-4-2-1 sistemini tercih ediyor. Başkan Ali Koç Jesus'ta mutlu sona ulaşma çabasını sürdürürken bir yandan da transfere odaklandı ve bazı isimlerle temaslara başladı. İLK HEDEF KAMARA! Marsilya ile 33 maça çıkan 22 yaşındaki ön libero ile İngiliz ekibi Aston Villa'da ilgileniyor. KAMARA KİMDİR? FORVETE OPENDA SÜRPRİZİ! 22 yaşındaki santrfor bu sezon 33 maçta 18 gol, 2 asistlik katkı sağladı. OPENDA KİMDİR? Openda özellikel top tekniğiyle öne çıkan bir isim. Fenerbahçe ayrıca bu sezon en çok eksikliğini çektiği sol bek için ise Süper Lig'den sürpriz bir ismi aldı. ADEKUGBE ÖNE ÇIKTI! Adekugbe bu sezon 32 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Hatayspor takımında Defans mevkinde forma giyen Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 75 kilo olan Sam Adekugbe, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon Kanadalı oyuncu 2762 dakika görev almıştır.