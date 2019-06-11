Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Yeni sezon öncesi transfer için birçok isimle görüşmeler yapan Galatasaray, daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş ve gösterdiği performansla göz dolduran Anderson Talisca'yı kiralamak istediği söylentiler arasındaydı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca transfer söylentilerine açıklık getirdi ve kariyeri hakkında konuştu. İşte Talisca'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 19:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





