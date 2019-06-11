11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yannick Bolasie yarışı

Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'ın radarına giren yıldız futbolcu Yannick Bolasie için Everton ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzon da ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 22:26
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Yannick Bolasie yarışı

Ryan Babel ve Henry Onyekuru arasında gidip gelen Galatasaray, Yannick Bolasie'yle de anılmaya başladı.

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Yannick Bolasie yarışı

Kiralık anlaşması sona eren Henry Onyekuru için Everton ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticilerin, Kongolu sol kanat hakkında da görüştüğü bildirildi.

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Yannick Bolasie yarışı

Galatasaray'ın devreye girmesiyle geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den gelen tekliflerin üçe çıktığı belirtildi.

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Yannick Bolasie yarışı

KUPA SONRASI KARAR VERECEK

Galatasaray'ın yanı sıra Yannick Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ve oyuncu için kıyasıya bir yarış yaşandığı ifade edildi.

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Yannick Bolasie yarışı

Türk takımlarını peşine takan Bolasie, öncelikle Kongo ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

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