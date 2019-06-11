11 Haziran 2019, Salı
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Yannick Bolasie yarışı
Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'ın radarına giren yıldız futbolcu Yannick Bolasie için Everton ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzon da ilgileniyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 22:26
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