Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Gelecek sezon geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk adımı attı ve anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. İşte o görüntüler...