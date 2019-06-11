11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Gelecek sezon geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk adımı attı ve anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 10:30
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Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...

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Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfere yoğunlaştı.

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Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Fatih Terim'in hedefi olan Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Aslan, bir transferi resmen bitirdi dördü ise yolda!

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Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

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Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

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