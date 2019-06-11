11 Haziran 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray transferi resmen bitirdi! İşte o görüntüler
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Gelecek sezon geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk adımı attı ve anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 11.06.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 10:30
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"