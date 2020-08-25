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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! "Bizi parçalara ayırırlardı"

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrosunun efsane kalecisi Claudio Taffarel, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Final müsabakasına dair yıllar sonra itirafta bulunan eski Brezilyalı kaleci, eğer korku içinde oynasalardı Arsenal'in Galatasaray'ı parçalara ayıracağını söyledi. İşte Taffarel'in o röportajı...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 21:51
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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! Bizi parçalara ayırırlardı

Galatasaray'ın efsane kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Taffarel, FIFA'nın resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! Bizi parçalara ayırırlardı

Tecrübeli futbol adamının konu ile ilgili yaptığı açıklama ve FIFA'nın sorduğu sorular şu şekilde oldu;

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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! Bizi parçalara ayırırlardı

"Siz, kulüp tarihinin unutulmaz bir döneminde Galatasaray'daydınız. Arsenal, 2000 yılında UEFA Kupası'nın en büyük favorilerindendi. Ancak yaptığınız kahramanca hareketler, Galatasaray'ın penaltılar sonucunda UEFA Kupası'nı kazanmasına neden oldu. Bununla ilgili neler hatırlıyorsun?

O anların her parçasını hatırlıyorum. Harika bir ekibimiz vardı. Her oyuncu gerçekten çok iyiydi ve iyi bir teknik direktörümüz vardı. Yabancılarımız mükemmeldi.

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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! Bizi parçalara ayırırlardı

Hagi, efsane Hagi'ydi. Ayrıca, Popescu ve Capone'umuz vardı. Arsenal, Avrupa'nın en gözde ekiplerindendi ancak biz maça korkusuz çıktık. Eğer korku içinde olsaydık, Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmars ve Kanu bizi parçalara ayırırdı.

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Taffarel'den yıllar sonra gelen itiraf! Bizi parçalara ayırırlardı

Açıkçası üzerimizde baskı yaptılar ama gerçekten kendimizi çok iyi savunduk, o anları yaşadık. Uzatmalara gittik ve kazandık. Galatasaray tarihine geçen bir zaferdi. Bunu hak ettik.

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