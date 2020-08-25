Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Gelecek sezon zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da lisans krizi yaşanıyor. Kadroda bulunan isimlerin yanı sıra yeni transferlere de lisans çıkarmak için çaba sarf eden sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın ardından 3 yıldıza daha lisans çıkarılmadığı öğrenildi. İşte detaylar...