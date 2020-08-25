25 Ağustos 2020, Salı

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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Gelecek sezon zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da lisans krizi yaşanıyor. Kadroda bulunan isimlerin yanı sıra yeni transferlere de lisans çıkarmak için çaba sarf eden sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın ardından 3 yıldıza daha lisans çıkarılmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 22:02
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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek 5 yeni ismi kadrosuna katarak isminden söz ettirmeyi başarmıştı.

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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Sarı-kırmızılılar, şu ana dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Öte yandan Galatasaray, 24 Ağustos itibarıyla halihazırda sözleşmeli ve sözleşmesi devam eden 21 futbolcusunun lisansını çıkardı. Ancak yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı.

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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Ocak ayında da vergi borcu sebebiyle yeni transferlerin lisans çıkarma işlemi gecikmişti. Sarı-kırmızılılar, tekrar benzer bir problemle karşı karşıya...

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Galatasaray'da lisans şoku! Muslera'nın ardından 3 yıldız daha...

Yönetimde öncelikli hedef bu problemi çözmek ve Arda, Omar, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan'a bir an önce lisans çıkarmak...

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