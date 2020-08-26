26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Barcelona'dan ayrılmak isteyen Ivan Rakitic ile ilgilendiği iddia edilmişti. Hırvat futbolcunun menajeri transfer iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 18:57
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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Önümüzdeki sezon kapsamında birçok transfere imza attıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya atılmıştı.

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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.

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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Peki, Rakitic Galatasaray'a transfer olacak mı? Deneyimli futbolcunun menajeri Arturo Canales, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray sözleri!

Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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