Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı

Transferin son günü iki forvet transferi birden yapan sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan Diagne'yi bonservisiyle birlikte alırken Marsilya'dan Yunan golcü Mitroglou'nu da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.



FATİH TERİM'DEN DIAGNE AÇIKLAMASI