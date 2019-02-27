27 Şubat 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Anlaşma sağlandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında başladığı gelecek planlarına sezon sonunda yapacağı müdahalelerle devam edecek. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri transfer eden Terim, sezon sonu kadrosuna katacağı ilk isim Süper Lig'den oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.02.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 14:07
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