22 Şubat 2019, Cuma
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Fatih Terim'den flaş yorum! "Diagne'nin performansı..."
Benfica'yla oynanan rövanş sonrası Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Diagne'yi değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:39
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