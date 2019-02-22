22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş yorum! "Diagne'nin performansı..."

Benfica'yla oynanan rövanş sonrası Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Diagne'yi değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:39
  • 1
  • 22
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Fatih Terim:

"Bazı oyuncularımızan daha fazla katkı bekliyorduk ama olmadı.

  • 2
  • 22
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Kupanın favorilerinden oynamakla zor oldu. Yine de oyuncularımı kutluyorum.

  • 3
  • 22
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu.

  • 4
  • 22
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA'nın boynuna.

  • 5
  • 22
Fatih Terim'den flaş yorum! Diagne'nin performansı...

Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikincisini de haziranda atacağız.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör