Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

FALCAO DAHA GOLCÜ!

Kolombiyalı kariyeri boyunca 497 maçta 291 gole imza attı ve her 1.7 maçta bir ağları sarsmayı başardı. Diego Costa'nın ise kariyerinde 474 maçta 181 golü bulunuyor. Costa'nın her bir gol için oynadığı maç sayısı ise 2.6.