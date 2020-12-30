30 Aralık 2020, Çarşamba

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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

Süper Lig devlerinin gündeminde olan ve Atletico Madrid,tarafından özel nedenlerden ötürü sözleşmesi feshedilen Diego Costa konusunda İspanyol muhabirin paylaşımı merak konusu oldu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 21:39
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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geride bırakan Radamel Falcao ile Galatasaray yolları ayırmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, Falcao kadar isimli bir forvet transfer etmek için gündeminde Diego Costa'yı tutuyor.

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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

Sabah'ın derlediği habere göre, benzer kariyerlere sahip olan ve bir dönemin en önemli golcüleri arasında yer alan bu iki futbolcu, golcü kimlikleriyle dikkat çekiyor. İşte Falcao ile Diego Costa'nın karneleri...

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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

YAŞ OLARAK COSTA!
Galatasaray'ın gündemindeki Diego Costa, Falcao'ya göre yaş bakımından daha avantajlı durumda. 1988 doğumlu olan Diego Costa, Falcao'dan 2 yaş küçük ve daha uzun süre futbol oynayabilir.

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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

FALCAO DAHA GOLCÜ!
Kolombiyalı kariyeri boyunca 497 maçta 291 gole imza attı ve her 1.7 maçta bir ağları sarsmayı başardı. Diego Costa'nın ise kariyerinde 474 maçta 181 golü bulunuyor. Costa'nın her bir gol için oynadığı maç sayısı ise 2.6.

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Süper Lig'e geliyor iddiası! İşte Diego Costa paylaşımı

TOPLAM KATKIDA FALCAO AMA...
İki yıldızın milli takım kariyerlerine gelince birbirlerine üstün olduğu noktalar bulunuyor. Falcao, milli takımlar düzeyinde Costa'ya göre daha fazla maça çıktı.

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