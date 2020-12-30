Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

Süper Lig'in ilk 15 haftasında topladığı 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. 5 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hücum hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için adı sık sık Diego Costa ile anılan Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 19:50 ABONE OL