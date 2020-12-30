30 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

Süper Lig'in ilk 15 haftasında topladığı 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. 5 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hücum hattına transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için adı sık sık Diego Costa ile anılan Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 19:50
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

15. haftada oynanan dev derbide Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya yenilmesi sonrası liderliğe yükseldi.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

2020 yılını zirvede bitirmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, transfer için de çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarlara istediğini veremeyen Galatasaray'ın, şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelinmesiyle birlikte hızlı bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Herkes Diego Costa'yı beklerken...

Bu doğrultuda başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi.

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