Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Hem yaklaşan ara transfer dönemi için hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında Avrupa'dan talipleri bulunan Marcao ya da Luyindama'dan birini yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölge için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen başarılı futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:35 ABONE OL