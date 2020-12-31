31 Aralık 2020, Perşembe

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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Hem yaklaşan ara transfer dönemi için hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında Avrupa'dan talipleri bulunan Marcao ya da Luyindama'dan birini yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölge için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen başarılı futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:35
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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken topladığı 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Bu doğrultuda ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, yeni sezon için de çalışmalara şimdiden başladı.

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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Marcao ve Luyindama'dan birinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden stoper transferi istedi.

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Galatasaray transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin de yakın takibindeydi

Fanatik'in haberine göre; gündeme gelen ilk isim ise Fatih Karagümrük ile son haftalarda güzel bir çıkış yakalayan ve 11'deki yerini garantileyen Fatih Kuruçuk oldu.

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