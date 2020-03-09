Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

Süper Lig'de 25. hafta sonunda alınan sonuçlar ardından zirve adeta karıştı. İlk dört sırada yer alan takımlardan sadece Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Sivasspor-Galatasaray karşılaşması berabere bitti. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçların ardından Başakşehir 52 puana çıkarken; Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor ise 49 puanda buunuyor. Ligde 26. haftada ise adeta zirve yarışına sahne olacak. Medipol Başakşehir Trabzonspor'a konuk olurken, Galatasaray ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte ayrıntılar...