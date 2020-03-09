09 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

Süper Lig'de 25. hafta sonunda alınan sonuçlar ardından zirve adeta karıştı. İlk dört sırada yer alan takımlardan sadece Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Sivasspor-Galatasaray karşılaşması berabere bitti. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçların ardından Başakşehir 52 puana çıkarken; Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor ise 49 puanda buunuyor. Ligde 26. haftada ise adeta zirve yarışına sahne olacak. Medipol Başakşehir Trabzonspor'a konuk olurken, Galatasaray ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:30
  • 1
  • 9
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

Süper Lig'in zirvesi adeta ateş hattı... Özellikle 25. hafta mücadeleleri sonrası durum iyice karışırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkarmayı başardı...

  • 2
  • 9
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

TRABZONSPOR, ÇARŞAMBA GÜNÜ MALATYA'YI YENERSE LİDER OLACAK
Cumartesi günü Trabzonspor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yara aldı. 1 maçı eksik bordo-mavili takımın 49 puanı bulunuyor. Çarşamba günü Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa liderlik koltuğunu averajla eline geçirecek.

  • 3
  • 9
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

EN KÂRLI TAKIM BAŞAKŞEHİR
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdırarak göğsümüzü kabartan Medipol Başakşehir, Göztepe'yi İzmir'de 3-0 yenerek 52 puanla haftayı lider tamamladı. Okan Buruk'un öğrencileri rakiplerinin 2'şer puan kaybettiği haftanın en kârlı takımı oldu.

  • 4
  • 9
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Haftanın en kritik mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray yenişemedi: 2-2. G.Saray'ın 8 maçlık müthiş galibiyet serisi son bulurken, her iki takım da 25. haftayı 49'ar puanla tamamladı.

  • 5
  • 9
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ivme yakalayan Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla devirerek ve az olan umudunu son 9 haftaya taşıdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör