09 Mart 2020, Pazartesi
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Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...
Süper Lig'de 25. hafta sonunda alınan sonuçlar ardından zirve adeta karıştı. İlk dört sırada yer alan takımlardan sadece Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Sivasspor-Galatasaray karşılaşması berabere bitti. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçların ardından Başakşehir 52 puana çıkarken; Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor ise 49 puanda buunuyor. Ligde 26. haftada ise adeta zirve yarışına sahne olacak. Medipol Başakşehir Trabzonspor'a konuk olurken, Galatasaray ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:30
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