09 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! ''Duran top ustası''
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den sonra Ömer Bayram'ın da performansı ön plana çıktı. Galatasaray taraftarı da sosyal medyada 28 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:04
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