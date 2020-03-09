Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! ''Duran top ustası''

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den sonra Ömer Bayram'ın da performansı ön plana çıktı. Galatasaray taraftarı da sosyal medyada 28 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





