09 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray taraftarı isyan etti! "Galatasaray forması giyemez"
Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sivassspor'un golleri Hakan Arslan ve Emre Kılınç'tan gelirken, sarı-kırmızılıların gollerini Falcao ve Feghouli kaydetti. Zorlu karşılaşma sonrası Galatasaray taraftarları da sezon sonunda transfer edilmesi beklenen Emre Kılınç ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte sarı-kırmızılıların sosyal medyada yaptığı çarpıcı yorumlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 20:20
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