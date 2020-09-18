Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi ve sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e flaş bir öneride bulundu. İşte Neftçi Bakü-Galatasaray maçı değerlendirmeleri...