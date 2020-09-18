18 Eylül 2020, Cuma

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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi ve sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e flaş bir öneride bulundu. İşte Neftçi Bakü-Galatasaray maçı değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 06:14
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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

Spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

İŞTE NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI SONRASI DEĞERLENDİRMELER

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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - RAHAT GALİBİYET

Galatasaraylı oyuncuların ilk yarım saatte önde basan, sahanın her yerinde baskı uygulayan ve Bakü'ye hücum etme fırsatını vermeyen oyunu göz kamaştırıcıydı. Ömer Bayram-Sarrachi-Babel üçlüsü solda oluşturdukları pas üçgenleriyle hücum zenginliği yarattı. Ömer'in rakip arkasına yaptığı koşular tehlikeli atağa dönüştü.

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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

Linnes sağdan yaptığı birdirmelerle etkili oldu. 30 dakikalık süreçte Galatasaray bir topu direkten dönen Diagne ile golü buldu.
Gol öncesi Linnes'in hızlı atağa çıkışı ve ölçülü ortası mükemmeldi.

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Spor yazarları Neftçi Bakü-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi

İyi oyununun yanında Bakü'nün etkisiz kalması başta Belhanda olmak üzere tüm takımı "Biz bu maçı rahat kazanırız" rahatlığına itti. Galatasaraylı oyuncuların rehaveti Bakülü oyuncuları cesaretlendirdi ve pozisyon üretmelerini sağladı.

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