Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! "Bakü'de kalsın"

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Diagne (2) ve Luyindama'nın golü ile mücadeleyi 3-1 kazandı. Terim'in öğrencileri oldukça iyi bir oyun sergilerken bir isim vardı ki sahada gösterdiği performansla taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler... | Son dakika Galatasaray haberleri

