17 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! "Bakü'de kalsın"

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Diagne (2) ve Luyindama'nın golü ile mücadeleyi 3-1 kazandı. Terim'in öğrencileri oldukça iyi bir oyun sergilerken bir isim vardı ki sahada gösterdiği performansla taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 17.09.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 22:32
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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! Bakü'de kalsın

UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! Bakü'de kalsın

Sarı-kırmızılı ekip, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! Bakü'de kalsın

Galatasaray'da Ryan Babel, gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada taraftarlar tarafından tepki gördü.

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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! Bakü'de kalsın

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Galatasaray'ın yıldızına şok tepki! Bakü'de kalsın
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