18 Eylül 2020, Cuma

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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü de aynı skorla geçerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bazı isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 10:24
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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesinde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 3-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk hafta sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı da aynı skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

Sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını mutlu eden Cimbom'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

İlgilendiği oyuncularla temaslarını sıklaştıran Galatasaray, takımdan bazı isimlerle de yollarını ayırabilir.

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Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Brezilyalı stoper Marcao'ya ise teklifler gelmeye başladı.

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