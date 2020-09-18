Galatasaraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü de aynı skorla geçerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bazı isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...