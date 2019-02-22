Spor yazarları Benfica - Galatasaray maçını yazdı

Levent Tüzemen: Bu formatla olmaz!

Süper Lig'de Galatasaray kadrosu oyuna ve topa hükmedebilir. Ama Avrupa'da topla fazla oynamak marifet değil. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Galatasaray en etkili oyunlarını ve en güçlü pozisyonlarını İstanbul'daki L.Moskova ile deplasmandaki Porto maçlarında oynadı. Neden? Bu iki maçta da Galatasaray topu rakibe bıraktı.